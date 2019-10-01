"Квартиру придется отдать бывшему мужу": стало известно о печальной судьбе имущества Началовой

"Имя Юля Началова играет свою роль, но также играет роль законодательства и наличие финансов, – говорит ясновидящая. – А у второй стороны по данному вопросу гораздо больше козырей. Квартиру, судя по всему, родственникам покойной придется отдать Фролову за долги".
Рассмотрела Аида Грифаль и будущее единственной дочери артистки – Веры Алдониной. "Она является очень одаренным ребенком, – заверила ясновидящая. – Она прекрасно понимала, что работа мамы, это тяжелый труд и осознавала все минусы этой профессии. Но сама выберет для себя творческий путь".
"Вере не интересна популярность, за которой шла ее мама, – уверяет Грифаль. – Но выступать на творческих вечерах посвященных памяти маме и ее творчеству, она конечно будет и исполнит ее любимые песни. Большую роль в этом вопросе она доверит своей крестной Ларисе Долиной".
На вопрос о том, будет ли жить вера с бабушкой и дедом или с отцом, Грифаль сказала: "Ребенка не переманит никто никакими финансами и благополучием. Она любит как и бабушку с дедушкой, так и папу с новой семьей. Вера не сделает однозначный выбор, а будет находится и с теми и с теми до того момента пока ей будет комфортно".
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта этого года. Причиной смерти 38-летней певицы стало обширное заражение крови. Похоронили популярную исполнительницу на Троекуровском кладбище в столице.
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