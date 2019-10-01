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Решившей заработать на снимках умирающей Заворотнюк медсестре грозит тюрьма

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты объявили настоящую охоту за снимками Анастасии Заворотнюк из больницы. 
прочитано 1696 раз

Попытка заполучить фото или видео изможденной болезнью красавицы-актрисы напоминает битву за комнату в романе "Мастер и Маргарита". Булгаков писал, как управдома "вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу". Медперсонал в больнице, где находится Заворотнюк, тоже атакуют со всех сторон. Врачам и сестрам предлагают до миллиона рублей за сделанные на телефон фото и видео.

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Одна из сотрудниц решила подзаработать. В редакцию сразу нескольких изданий пришло письмо: "У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение". Обладательница видео пораженной страшной болезнью звезды добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды. 

Как говорят, в больнице начата проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. Сейчас изучаются записи камер видеонаблюдения и выясняется, кто был уволен в последние дни. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок!

Очевидно, поняв это, обладательница желанных для журналистов кадров прислала сообщение:  "Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, т. к. пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности". И пропала.

Автор: 1 октября 2019, 14:26
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хватит рассказывать сказки! Не было никакой мифической медсестры с фото. Такая у нас порядочная жёлтая пресса!!!!! Целыми днями мусолят имена Началовой и Заворотнюк,а тут вдруг отказались публиковать фото. Вы сами-то себе верите ???????
Гость
Ответить
Да ладно! Небось сами сфоткали и выложили для подогрева интереса, а придумали про выдуманную медсестру. Пиарщики хреновы.
1

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