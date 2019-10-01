Алена Водонаева оценила ушедшего из семьи Евгения Петросяна

По мнению актрисы, юморист заслуживает звание самого модного пенсионера российской эстрады. Она не оставила без внимания тот факт, что после разрыва с Еленой Степаненко сатирик стал активно вести социальные сети, в том числе личную страницу в "Инстаграм".
Алена считает, что Евгений Ваганович отлично разбирается в искусстве, ведь у него огромная коллекция антиквариата. На протяжении всей жизни он активно собирал уникальные книги, картины, фарфор и другой раритет.
Недавно стало известно, что бывшая жена ограничила мужу-изменщику доступ к его сокровищнице. Она не пускает юмориста в его собственный дом, где хранятся все эти вещи.
"Степаненко намерена всерьез потрепать бывшему нервы и разбавить его романтические будни судебными тяжбами", – уверена Водонаева.
К слову, на протяжении долгого времени телеведущая была уверена, что супруги в конечном итоге воссоединятся. Но теперь она поняла, что этого не произойдет. "Степаненко забаррикадировалась в квартире в центре Москвы и, по ходу, озабочена только тем, чтобы оставить бывшего без денег", – отметила Алена.
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