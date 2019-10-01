"Полный крах": Наргиз предупредили о громком провале после ухода от Фадеева

Тур Закировой стартует 3 октября. Сначала рок-музыкантша выступит в Кирове, потом в Перми, Казани, Вологде, Красногорске и других городах. График певицы расписан по минутам, ведь программа предстоит весьма насыщенная. Кроме того, подготовка к туру тоже потребовала немало усилий.
Напомним, что после скандального разрыва с Фадеевым певица более не может исполнять те песни, которые для нее написал продюсер. Однако похоже, Наргиз это не расстроило. Всего за месяц знаменитость успела записать целых семь композиций.
Впрочем, звездный промоутер Сергей Лавров, похоже, не впечатлился трудолюбием звезды российского шоу-бизнеса. Он предрек ей грандиозный провал.
"Наргиз до Фадеева не собирала залы, а теперь, когда она едет в тур без его песен, и вовсе полный крах. Сборов вообще нет, я смотрел: на концерты продано по 50-100 билетов. Наверно, придется отменять, либо из принципа работать при пустых залах," – рассказал Лавров в интервью журналистам газеты "Комсомольская правда".
Тем не менее, данные открытых источников говорят об обратном. Похоже, дела у рок-певицы идут весьма неплохо. На концерт в Кирове в ДК "Родина" остались непроданными 244 из 950 билетов, а на выступление в Вологде – 588 из 3000 мест.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Самый сексуальный мужской голос?
Секонд Хэнд
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Дети это кошмар