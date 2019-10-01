"Очень горжусь": нализавшийся Джеймс Бонд признался в любви съемочной группе (видео)

Не так давно завершилась работа над финальной – 25 частью фильмов о Джеймсе Бонде. Она получила название "Нет времени умирать". По этому поводу съемочная команда закатила банкет в одном из ресторанов Италии. Была устроена настоящая тематическая вечеринка, где больше всех к алкоголю прикладывался исполнитель главной роли.
Похоже, ему было настолько хорошо и весело, что в какой-то момент артист решил выступить с речью. Стоит отметить, что для человека в подпитии он держал себя весьма достойно.
" Знаете, я очень пьян, поэтому не буду затягивать. Это был замечательный, лучший опыт из всего, что я когда-либо делал. Вы все проделали грандиозную работу, и я очень горжусь тем, что работал с каждым из вас. Слава богу, мы сделали это," – честно признался Крэйг, сообщает издание Mirror.
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