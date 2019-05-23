Звезда "Джеймса Бонда" получила серьезную травму на съемках

Британский актер Дэниел Крэйг получил травму лодыжки во время съемок ленты о Джеймсе Бонде. Артисту предстоит операция, после чего он вернется к работе. Представители звезды отказались сообщить журналистам подробности инцидента.
Премьера очередной части фильма о приключениях британского агента состоится в соответствии с графиком – в апреле 2020 года, передает Life. Роль злодея исполнит актер Рами Малек.
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