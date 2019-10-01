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Секс-бомба Глюкоза обнажила свои прелести

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица Глюкоза (наст.имя – Наталья Чистякова- Ионова) вновь поразила публику сексуальной внешностью. Фото девушка опубликовала в одной из социальных сетей.
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Знаменитость по праву считают одной из самых красивых дам в мире шоу-бизнеса. Стройная фигура, длинные ноги, большие глаза и правильные черты лица. Все это в купе с голосом, которые многие ассоциируют с еще нарисованной экранной героиней, дает незаурядный эффект.

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 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Однако, в отличии от своего изначального "аватара", Наталья вполне себе реальная и усилия для сохранения красоты ей тоже приходится затрачивать вполне себе реальные. В свои 33 года певица активно занимается йогой. Неудивительно, что ей хочется показать результаты своих трудов. Вероятно, именно поэтому Глюкоза устроила пикантную фотосессию, снимками с которой поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Как оказалось, не так давно артистка приобрела себе новый автомобиль – Infinity QX80. Судя по подписи к фото, встреча была долгожданной и стала для исполнительницы особенным событием. Настолько особенным, что ради этого Чистякова-Ионова выбрала довольно сексуальный, но нисколько не пошлый наряд.

Стройную фигуру знаменитости облегает простое, но эффектное черное платье. Его отличительной чертой является глубокий разрез от правого плеча до левого бедра. Впрочем, бедро-то как раз и остается обнажено. 

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Поклонники певицы оценили сексуальный образ исполнительницы на высшие баллы. Всего за 12 часов публикация набрала более 62 тысяч лайков, а в комментариях Глюкозу буквально завалили комплиментами: "Вот это девушка!👍 Вот это ноги!!! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора  сохранены – Прим.ред.)", "Как можно быть такой красивой?", "Как всегда, невероятно красива!!!! Тот самый случай, когда с каждым годом все лучше и лучше".

Автор: 1 октября 2019, 08:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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