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"Не хватает романтики и секса": Глюкозе нашли оправдание после слухов о разводе

Певица Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Светские сплетники давно муссируют тему возможного развода 33-летней Глюкозы и 46-летнего Александра Чистякова. Поводов для пересудов немало.
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То певица расплачется на свадьбе счастливых Бондарчука и Паулины, то выйдет на сцену в образе сексуальной гейши, то вообще забудет надеть обручальное кольцо, мол, мешает. Да и совместных фото в Instagram счастливое когда-то семейство больше почему-то не выкладывает. Ну как тут не усомниться в прочности их отношений?

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В чем же причина душевных страданий Глюкозы и что ей нужно сделать, чтобы укрепить брак, рассказала тренер счастья, астропсихолог Ирина Фалькао

По словам эксперта, возможными личными проблемами певицы, которые способствуют разладу в семье может быть ее неорганизованность, легкомысленность, нетерпеливость. "Горячая и переменчивая натура Глюкозы бросает ее из крайности в крайность, толкая к вечным поискам своего истинного "Я".

Обладая беспокойным характером, звезда постоянно ищет чего-то нового, пробует себя в разных ипостасях, но часто бывает поверхностна. Из-за этого внутреннего метания у нее могут случаться душевные разлады и даже депрессии. Эта хрупкая нежная девушка в душе – настоящий бунтарь, ей хочется приключений и вихрей событий, спокойная размеренная жизнь в браке наводит на нее скуку", – так описала певицу астропсихолог.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Люди с такими показателями, как у Глюкозы, слишком многого ожидают от жизни и глубоко страдают, когда окружающие люди не оправдывают их надежд. Им часто не хватает денег, романтики и секса. Им хочется постоянно доказывать свою правоту, они не терпят контроля и давления.

Звезда в меру эгоистична, ей нравится блистать и сорить деньгами, ей хочется чувствовать свое превосходство над коллегами и членами семьи, вот почему постоянно приходится отстаивать свою независимость, иногда в конфликтах. Она с детства ввязывается в разные рискованные предприятия, авантюры, пытается доказать свою неповторимость, уникальность, и ей это удается.

При этом Наталья Чистякова-Ионова – глубоко неуверенный в себе человек. Ее жизнь – вечный поиск изъянов в себе, самокритика. С одной стороны, это толкает ее к самосовершенствованию, с другой заставляет часто сравнивать себя с другими и приходить к неутешительным выводам.

"Корни этой неуверенности лежат глубоко в детстве, и могут быть следствием того, что Наташа недополучила материнской любви. Она и сама вспоминала в интервью, что родители были молоды и много работали, а ей приходилось проводить большую часть времени с бабушкой", – поясняет тренер счастья.

"Люди с такими показателями как у певицы, могут чувствовать вечную неудовлетворенность жизнью, партнером и собой, а это неминуемо приводит к напряжению в семье. Наталья вышла замуж совсем молодой девушкой и по сути не успела насладиться юношеской свободой. Ранний брак был для нее способом сбежать из-под родительского контроля. В ее натальной карте есть указание на развод и более поздний брак, который окажется удачным. Но стоит ли так просто отказываться от брака нынешнего, решать только ей".

Еще одним важным аспектом Фалькао называет то, что в детстве Наташа не видела перед собой образца прочных супружеских отношений родителей. Вот почему ей может быть трудно поддерживать гармонию в своей личной жизни. И вот почему ей так трудно взрослеть. Она все еще чувствует себя капризным, ранимым, обидчивым ребенком. Ей необходима забота, ласка и опека. Именно поэтому ее тянет к мужчинам постарше, ведь они напоминают отца. Любые размолвки и семейные распри причиняют звезде огромную душевную боль. Чувствовать себя отвергнутой, нелюбимой для нее смерти подобно. Самые большие страхи певицы – остаться одной, без какой-либо защиты и поддержки. Вот почему она может еще долго цепляться за неплодотворные отношения, пытаясь реанимировать угасшие чувства.

Список действий, которые помогут Глюкозе сохранить счастье в семье и стать интересной мужу:

  • Постоянно получать новые знания, обучаться чему-либо;
  • Раз и навсегда избавиться от привычки обсуждать других женщин;
  • Много ездить за рулем, делать тест-драйвы автомобилей;
  • Стать гуру в какой-либо области, преподавать свое мастерство, выступать с лекциями;
  • Заниматься групповыми видами спорта (йогой, спортивными танцами, баскетболом...);
  • Тренировать самодисциплину, доводить до конца каждое начатое дело;
  • Больше общаться с мамой, изучать историю жизни своих родителей;
  • Переключить свое внимание с семьи на саму себя, чаще делать то, чего просит душа;
  • Если есть детские обиды на родителей, мысленно попросить у них прощения и самой простить их. 
20 сентября 2019, 21:26

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