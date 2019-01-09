Дайнеко раскрыла тайную связь с культовой знаменитостью
Итоги опроса Викторию явно вдохновили. Ведь певица оказалась реинкарнацией самой Монро – ну или Джеймса Дина. Сравнение с кинозвездами Дайнеко впечатлило.
В конце прошлого года стало известно, что популярная певица восстановила отношения с бывшим супругом Дмитрием Клейманом. Виктория рассказала об этом в откровенном интервью.
Выяснилось, что Дайнеко проводит много времени с бывшим мужем. Иногда Клейман даже готовит для нее ужин – если она возвращается уставшая со съемок.
Однако возобновлять романтические отношения с Дмитрием Виктория не готова. По ее словам, чувства уже угасли. Несмотря на это, звезда переживает за бывшего и очень хочет, чтобы он нашел себе хорошую девушку.
В переживаниях Дайнеко есть и корыстный интерес. По ее словам, девушки должны быть адекватными. Ведь они будут общаться с общей дочерью Дайнеко и Клеймана.
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