Прощенная старушка-жена Солнцева организовала притон

Гоген Солнцев и его престарелая супруга Екатерина Терешкович решили возобновить отношения. Влюбленные обратились к психологу.

Солнцев и Терешкович пока живут порознь. Супруга шоумена арендовала квартиру недалеко от их семейного гнездышка.

Недавно Гоген наведался в апартаменты жены в сопровождении редакторов программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Поход в гости к зазнобе сильно огорчил Солнцева. На лестничной клетке он столкнулся с соседями, которые рассказали, что к Терешкович захаживают незнакомые молодые люди.

В квартире возлюбленной Гогена также ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что жилище Екатерины утопает в грязи. Супруг распекал ее за неряшливость, параллельно заглядывая под диваны и исследуя содержимое шкафов. На кухне Солнцев наткнулся на множество пустых пивных банок.

Находка привела шоумена в ярость. Он накинулся на жену с упреками. Екатерина отмечала, что не пила алкоголь. Бутылки оставили ее друзья, которые накануне заходили в гости.

Позже, уже в студии "Прямого эфира", Гоген заявил, что Екатерину необходимо спасать. По словам Солнцева, его жена, которая ранее имела проблемы с алкоголем и даже была "закодирована", теперь устроила в своих апартаментах притон.

"Когда я пришел, я думал, что Екатерина встретит меня в этот момент с распростертыми объятьями, а нашел банки. Для меня это было шоком, для меня это было трагедией. Мы с ней разговаривали очень долго. Девочки сказали, что к ней пацаны ходят какие-то, грязное белье лежит в ванной. У меня было ощущение, что эта квартира – для интим-услуг", – заявил Гоген.

По словам Солнцева, теперь ему и Терешкович помогает опытный психолог. Шоумен надеется, что специалист поможет найти выход из сложившейся ситуации. Также Гоген отметил, что Екатерину он за все простил.