Секс Солнцева и его жены-старушки довел до истерики

Журналист Юрий Дудь и музыкант Илья Прусикин, более известный под псевдонимом Ильич, приняли участие в YouTube – проекте "Лига плохих шуток". Некоторые остроты, прозвучавшие в шоу, были на грани фола.

Дудь и Ильич соревновались в устойчивости к юмору. По правилам шоу, тот, кто первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки были посещены отечественным знаменитостям.

"Почему у Юрия Дудя узкое лицо?" – зачитал Ильич, сделал паузу, ожидая реакции соперника. "Потому что у Тины Канделаки мощные ягодицы", – еле сдерживая смех продолжил он.

Добавим, что знаменитости шутили не только друг над другом. Потешались они над актером Михаилом Боярским, шоуменом Гогеном Солнцевым и его женой-старушкой, певцом Александром Серовым и вокалистом Стасом Михайловым. От некоторых хохм у участников случались истерики.

Ниже приведем некоторые остроты, прозвучавшие в этом выпуске "Лиги плохих шуток". "Зачем Боярский глотает шпаги? Чтобы какать шашлыками", "Почему у Гогена Солнцева всегда встает, когда кто-то вытирает ноги о коврик? Это звук его секса с женой", "Зачем Стас Михайлов курит кошачий наполнитель? Пытается запустить хоть какой-то челлендж".

Примечательно, что видео стало номером один на вкладке "В тренде" уже в день публикации. Менее чем за сутки ролик увидело более миллиона человек.

"Было не смешно, но как-то приятно что ли...) ﻿(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Со шпаги с Боярским орал на весь подъезд", ﻿ "Лучшая шутка – про Канделаки😂😂😂", ﻿ "А что-то не очень-то и смешно ведь в этот раз...﻿", "И правда шутки плохие, тот самый момент, когда видео соответствует названию", - писали интернет– обыватели.