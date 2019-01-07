Это судьба: Бузова осталась без любимого мужчины в Рождество
На Рождество Бузова захотела узнать, что ей готовит судьба. О своих наблюдениях телеведущая рассказала подписчикам.
Ольга поделилась в Instagram результатами ночных гаданий и попросила подписчиков помочь ей разобраться в том, что ее ждет. Бузова опубликовала снимок догоревшей свечи.
Большинство поклонников певицы сошлись во мнении. Они видят в растаявшем воске сову.
Сама же Ольга призналась, что ночью она не увидела своего суженого. Знаменитость очень крепко спала из-за усталости.
Ранее известная актриса Настасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу "Дом-2" в комментариях в Instagram. По мнению звезды сериала "Универ. Новая общага", Ольга Бузова совсем не умеет петь.
Все началось с того, что актриса Наталья Рудова разместила пост в социальных сетях, в котором рассказала, что очень устала от работы и нашла время для отдыха. "Тайм-аут. Мне просто было это необходимо. Мне нужно было перезапустить свой организм, позволить ему немного расслабиться, и не только телу, но и голове. Спасибо Австрийскому центру здоровья за эту возможность перезагрузиться. Можно выдыхать. Еще недельку нужно очень хорошо поработать, и улетать красивой, стройной и счастливой в отпуск", – поделилась она.
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