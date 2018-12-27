Баскова с Бузовой хотят засудить за подлую махинацию на миллиарды

Звезды российского шоу-бизнеса могут оказаться в центре разбирательства по делу о мошенничестве. Один из пострадавших от действий финансовой пирамиды готовит иск против Николая Баскова и Ольги Бузовой.

Инвалид первой группы Дмитрий Ружников намерен судиться с Николаем Басковым. Известный артист стал лицом рекламной кампании фирмы "Кэшбери", именно поэтому Дмитрий рискнул вложить в нее все свои сбережения – 880 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что это очередная финансовая пирамида. Дальше пошло по стандартной схеме: офисы закрыты, деньги пропали. Все как с МММ почти 30 лет назад: люди позволяют себя обманывать, а известные артисты с удовольствием в этом обмане участвуют.

Дмитрий Ружников из Анапы теперь не просто инвалид первой группы, а нищий инвалид. "Заявление напишу. И скажу, чтоб Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно туда отправить", – сказал Дмитрий телеканалу РЕН ТВ.

Народный артист России Николай Басков исполнял гимн организации, которая оставила тысячи людей без денег. Причем это был не единственный концерт, а целая серия выступлений в разных городах. Участвовала в этом и певица Ольга Бузова. Однако представители Баскова и Бузовой заявили журналистам, что ничего предосудительного звезды не совершали, так что доказать вину не удастся.