"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
20-летняя модель Алиса Касьянова вот уже несколько недель пытается добиться встречи с экс-солисткой группы "Мираж" Светланой Разиной. Девушка уверена, что звезда эстрады хочет разрушить ее отношения с женихом Динаром Башировым.
По словам Касьяновой, она и ее возлюбленный вот-вот должны пожениться, даже отложили деньги на свадебное путешествие на Мальдивы. Но внезапно она получила разгромный компромат на жениха от совершенно постороннего человека.
На предоставленном видео Алиса увидела Динара в компании Светланы. Артистка и танцор миловались за столиком в кафе. Девушка была в шоке, ведь избранник изменяет ей с женщиной на 30 лет старше себя самого.
"Некоторое время назад мне позвонили с незнакомого номера. Человек представился другом, который хочет мне добра. Это был мужчина. Его зовут Валерий. Я согласилась с ним встретиться. Он рассказал мне, что следил за моим молодым человеком и женщиной, с которой мой парень выходил из нашего дома на улицу. Они были у нас в гостях. У меня дома", – рассказала плачущая Алиса в студии программы "На самом деле" Первого канала.
Разина также появилась на шоу. Она отметила, что давно знакома с Динаром, но их отношения исключительно рабочие. "Мы познакомились года два назад. Часто бывает, что на замену нужен танцор. Он таким образом попал в коллектив. Он симпатичный парень, почему нет. Он хороший фотограф, сделал хорошую фотосессию. Мы встречались, Динар мне говорил, что у него появилась девушка, и если я откажусь, то он назло мне женится. Он просил выступить у него на свадьбе… Ой, я проговорилась", – оправдывалась знаменитость.
Позже на съемочную площадку пригласили друга Разиной Валерия Климкина. Мужчина рассказал, что знает, откуда появились слухи о романе Светланы и Динара – коллеги застукали певицу и танцора сидящими вместе в кофейне.
"Я увидел двух людей, которые в близких отношениях. Мы сняли их на мобильный телефон. Эту видеозапись музыкант из моей группы отправил сразу Алисе. Они знакомы. Светлана для меня близкий человек", – рассказал Климкин.
На детекторе лжи выяснилось, что давний друг Разиной следил за певицей, он тайком снял порочащий ее компромат и отправил запись модели. Валерий давно влюблен в артистку, но взаимности так и не добился, теперь он мстит звезде.
Динар Баширов, к слову, также отрицает связь со знаменитостью. "Встречались исключительно по работе. Она хотела позвать меня в ансамбль. Мы с Алисой скоро женимся, нужны деньги. Я рассказал об этом Светлане, она согласилась мне помочь", – уверял молодой человек.
Проверка на полиграфе показала, что Баширов врет. Его отношения с певицей уже давно вышли за рамки деловых, у них был интим. Более того, Динар получал от знаменитой возлюбленной деньги и дорогостоящие подарки.
Итоги проверки на детекторе лжи ничуть не смутили Разину. Исполнительница отметила, что действительно давала средства танцору. "Я вкладывалась в его бизнес", – заявила она. Баширов, в свою очередь, продолжал отрицать отношения с 56-летней знаменитостью.
"Купила себе мальчика. На кого ты меня променял?! Чем я хуже?!" – отреагировала на вердикт эксперта Алиса. Еле сдерживая слезы, Касьянова сообщила, что расторгает помолвку.
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