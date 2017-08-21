Замужняя звезда группы "Мираж" нагуляла ребенка от любовника

Отцовство пришлось устанавливать при помощи теста ДНК. Результаты всех шокировали.

У мужа экс-солистки группы "Мираж" Светланы Разиной Валерия Соколова давно появилось подозрение, что дочь Алиса – не его. Как оказалось, он так думал не безосновательно. "У меня всегда было достаточное количество поклонников и мужа есть все основания подозревать меня", – вздыхает певица. При этом она не стесняется признаваться в супружеских изменах: "Я часто уезжала без мужа на гастроли, у нас в коллективе были одни мужчины. Поэтому мужу до рождения дочери я верна не была. У меня были аборты, но я скрывала их".

По мнению мужа Разиной, отцом ребенка певицы мог стать ее концертный директор Стас Христов. "В 1998 году у меня было все не очень хорошо с работой, и тут появился шустрый человек, который мне помог, мы с ним общались лет шесть", – рассказала Разина. А дальше началась фантасмогрия. Стас – любовник Разиной – стал жить со Светланой и ее мужем. "Ничего такого в этом нет – вспомните, как было все вперемежку у Маяковского с Лилей Брик, у Булгаковых", – хвастается Разина.

Сегодня Валерий жалеет, что спровоцировал ту ситуацию и не ушел из дома сразу, не оставил все жене и ее новому благоверному. Держал же его пресловутый "квартирный вопрос" – мужу Разиной было попросту некуда съезжать. "Я спала одновременно с тобой, и со Стасом", – шокирует следующим признанием Светлана. Хотя сама Разина не понимает, как муж мог такое допустить, возможно, он попросту был к ней равнодушен.

Муж и любовник не только встречали Разину из роддома после рождения у нее дочери, но и одновременно долгое время занимались воспитанием девочки. Сегодня этой дочери уже 17 лет. И теперь Валерию стало интересно установить факт отцовства. С этой проблемой он пришел на Первый канал в программу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Там Соколов сдал тест на предполагаемое отцовство по ДНК. И оказалось, что "отцовство практически исключено". Узнав про это, Валерий вздохнул: "Я переживу эту правду, разойдемся со Светланой с миром и будем дружить дальше".