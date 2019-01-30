Лорак шокировала снимком без макияжа

Украинская певица разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа. Пользователи раскритиковали неухоженный вид Ани Лорак.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда позирует в черной толстовке, джинсовых шортах, темных колготках и сапогах. Повседневный образ певица дополнила кепкой. Ани Лорак решила во всем придерживаться естественности и даже отказалась от яркого макияжа. "Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела?" – написала она.

Многие пользователи были разочарованы нарядом исполнительницы. "Как пацанка", "Она похожа на трансвестита!", "Что за обезьяна старая?", "Что за странный наряд!", "Ужасный вкус!", "Мне не нравится такой стиль", – отмечали комментаторы.

Остальные подписчики, наоборот, стали признаваться в любви певице. "Ваша улыбка согревает в морозные дни", "Пример для подражания. Красота, грация и искренность", "Самая лучшая!", "Очень красивая и женственная!", "Какая стильная!" – писали они.

Это не первый раз, когда звезда появляется перед поклонниками в неприглядном виде. Недавно актриса Олеся Судзиловская разместила совместный снимок с Ани Лорак в своем микроблоге. На этой фотографии исполнительница вновь запечатлена без косметики. Подписчики отметили, что 45-летняя артистка выглядит моложе 40-летней певицы.