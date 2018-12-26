Сделано заявление о возвращении Лорак к мужу-изменщику

В истории о разрыве певицы с мужем Муратом Налчаджиоглу случился неожиданный поворот. По данным украинских СМИ, супруги, вероятно, не пришли 24 декабря на заседание суда, а их заявление о разводе исчезло из реестра судебных решений.

Ситуацию прокомментировал юрист. Специалист пожелал остаться анонимным.

"Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся", – цитирует юриста "Обозреватель". Из заявления собеседника издания можно предположить, что Ани Лорак решила вернуться к мужу, но официально об этом супруги заявлять не стали.

Юрист добавил, что если бы певица и ее муж просто не пришли на заседание, то оно должно быть перенесено. Об этом знаменитость должна была бы предупредить служителей Фемиды заранее.

Другие украинские СМИ сообщили, что заседание по делу о разводе Ани Лорак все-таки состоялось, но по неизвестным причинам супруги в суде не появились. Есть информация, что вместо Ани и Мурата в суд пришли их адвокаты. Однако комментировать ситуацию с разводом отказались.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили вместе девять лет. У них есть семилетняя дочь.

Как писали "Дни.ру", трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов. Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тот обнимал и что-то шептал на ушко.