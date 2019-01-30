В скандале с сенатором Арашуковым всплыла фамилия Бондарчук
Супруга предпринимателя является основательницей бренда одежды Araida, который специализируется на нарядах для мусульманских женщин. Аида Арашукова часто посещает различные светские мероприятия. О всех важных событиях в своей жизни она рассказывает в своем микроблоге в Instagram. На одном из снимков жена сенатора запечатлена рядом с моделью Светланой Бондарчук и журналисткой Надеждой Оболенцовой.
"Жена героя дня – Аида Арашукова – владелица и креативный директор бренда Araida, который специализируется на вполне продвинутой мусульманской моде. Да и вообще подружка (возможно, с этого дня уже бывшая) едва ли не половины московской светской тусовки – в частности, Светы Бондарчук, Надин Оболенцевой (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – передает Telegram-канал "Антиглянец".
Ранее Тина Канделаки рассказала о дружбе с предпринимателем Руфом Арашуковым. Звезда сообщила, что уже давно знакома с политиком. Мужчина всегда производил впечатление приветливого и дружелюбного человека. Телеведущая призналась, что ничего не знала о криминальном прошлом сенатора. Тем не менее она "верит в справедливость" и считает, что любой гражданин России должен понести наказание за совершенное преступление.
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