Затравленной украинской певице посоветовали взять пример с Лорак

Фаворитка украинского отбора на конкурсе "Евровидение" Mavur собирается выступить в России. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, исполнительнице следует стирать музыкальные границы между двумя странами, как это делают певицы Ани Лорак и Светлана Лобода.

Несколько дней назад певица Mavur опубликовала в своем Instagram афишу апрельских концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Она пообещала, что зрители останутся довольны ее выступлением. Вскоре звезда столкнулась с гневными комментариями поклонников. Многие украинские пользователи обвинили ее в том, что она предала страну и посоветовали ей больше не возвращаться на родину.

Манукян напомнил о том, что сейчас власти двух государств находятся в напряженных отношениях. Он считает, что исполнительница совершила "серьезный шаг", когда решила устроить два концерта в России. Чиновник надеется, что эта поездка не повлияет на участие Анны Корсун в песенном конкурсе "Евровидение".

"Россию и Украину сейчас разделяют политические распри. Несмотря на это Анна едет с концертами в нашу страну. Не будем забывать о том, что скоро состоится голосование за украинского участника на Евровидении и Maruv в числе фаворитов. Интересно, как отреагируют украинские телезрители на ее поездку в Россию. Очень надеюсь, что это ей не помешает получить путевку в Израиль", – отметил член экспертного совета.

Манукян назвал всех критиков "неадекватами", которые мешают налаживать отношения России и Украины. Он посоветовал солистке брать пример с других украинских звезд – Ани Лорак и Светланы Лободы, которые часто выступают в нашей стране и не делят своих зрителей. По мнению чиновника, именно они помогут восстановить дружбу между странами.

"Как известно, собаки лают – караван идет. Пусть она берет пример с Ани Лорак и Светланы Лободы. Они не играют в политику, они не разделяют зрителей на своих и чужих. Только подобные артисты доброй воли смогут восстановить мосты дружбы между Россией и Украиной. На них вся надежда", – заключил он.