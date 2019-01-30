Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
Новая жизнь оказалась для Кравец серьезным испытанием. Линялые обои и мебель советских времен удручающе действуют на красавицу. Но Алена не теряет присутствия духа: теперь она сама готовит, убирает и ходит в супермаркет за продуктами.
К слову,
теперь шопинг больше не приносит
удовольствия. На зарплату нового
возлюбленного в 100 тысяч рублей особо
не разгуляешься. Видео, на котором
светская львица закупает продукты к ужину, продемонстрировали в эфире программы
"На самом деле" Первого канала.
В кадре Кравец прогуливается среди стеллажей магазина для бедных. Девушка явно чувствует себя не в своей тарелке. Пенсионеры и работяги косо смотрят на белокурую красотку в шиншилловой шубе и с бриллиантами в ушах.
"Икра кабачковая. Я только черную икру всегда ела, а теперь вот икра заморская", - вздыхает модель рассматривая содержимое своей корзины. Картофель по акции, капуста квашеная с яблоками, салат — дешево и для фигуры хорошо: "Я вообще могу на семечках и орешках. Я же вегетарианка".
Для нового
возлюбленного Алена решила купить
что-нибудь мясное. Подойдя к прилавку
с готовыми блюдами знаменитость
растерялась, продавца не было на месте.
"Молодые люди, подойдите, пожалуйста,
вот как оттуда взять курицу? Я первый
раз в таком магазине", – обратилась она
к другим покупателям. Посетители супермаркета посоветовали обратится к кому-нибудь из персонала.
"Девушка, девушка, обслужите меня", – крикнула Кравец проходящей сотруднице. "Можно рот заткнуть, и пойди сама себя обслужить!" – получила она резкий ответ. Спустя время униженной красавице все же удалось получить заветную курицу с чесноком в пластиковом лотке – Алену обслужил другой продавец.
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