Богачку Кравец унизили в магазине для бедных

Не так давно светская львица, певица и модель Алена Кравец осталась на улице. Супруг-мультимиллионер выкинул ее из роскошного особняка и заблокировал все ее кредитные карты. К счастью для Алены мир не без добрых людей – обычный менеджер по продажам приютил ее в своей однокомнатной хрущевке.

прочитано 790 раз