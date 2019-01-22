Кравец начала бракоразводный процесс из-за чужих трусов

В семье Алены разворачивается настоящая драма. После явных улик, свидетельствующих о неверности ее мужа, красавица решилась на крайние меры. О том, что светская львица намерена предпринимать дальше, "Дни.ру" рассказал ее адвокат.

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