Бросившая миллионера Кравец "бомжует" в хрущевке
Алена всегда кичилась богатством своего избранника. Роскошный дом, штат прислуги, шикарные авто и изысканные украшения – настоящая сказка была обыденностью для светской львицы.
Однако отношения с супругом Русланом складывались непросто. Бизнесмен не был верен Алене и как-то раз поднял на нее руку. Кравец мужа простила, однако спустя пару лет история повторилась.
Алена устроила Руслану скандал, заподозрив в измене. В ответ на обвинения супруг избил ее и выгнал из дома. Вскоре он заблокировал все ее кредитные карты.
"Два года назад у нас был конфликт, Руслан клялся, что больше меня никогда не тронет пальцем, но, видимо, его агрессивное поведение не лечится. Человек не может себя контролировать. Он снова поднял на меня руку", – рассказала Алена в эфире программы "На самом деле" Первого канала.
Модель
отмечает, что уже месяц не может попасть
в собственный дом и встретиться с
11-летней дочерью. Также Алена призналась,
что бизнесмен приводил в их общий дом
18-летнюю девушку, которую представил
как помощницу. "У нее даже образования
соответствующего не имеется. Что может
эта девочка? Чем она ему может помочь?"
– недоумевает модель.
Супруг
знаменитости также стал участником
шоу. Руслан Кравец заявил, что рассказы
об избиении – это "фантазии" Алены, он
и пальцем ее не трогал.
"Она сама
ушла из дома, хлопнув дверью. Я ее не
держал, но, когда я понял, что она
скрывается от меня и в любой момент
может фокус выкинуть, я приказал, чтобы
в мое отсутствие ее не пускали", – заметил
Руслан.
После Кравец сообщила присутствующим, что наняла адвоката и подает на развод. Также модель собирает доказательства неверности мужа. По условиям брачного контракта в случае измены супруга Алене отойдет особняк и десятки миллионов на счетах. Светская львица уверена, что сможет отсудить у Руслана большую часть его богатств.
Теперь "бомжующая" Кравец живет в линялой хрущевке, в которой ее приютил хороший друг. Она начала
новую жизнь – готовит, убирает,
ходит за продуктами в супермаркет, своими силами пытается вывести тараканов. "Я
поняла, что 25 тысяч в день спокойно можно
прожить", – добавила красотка.
Новый приятель Алены Михаил Чумбаев, работающий простым менеджером по продажам, с удовольствием помогает девушке. Правда с его зарплатой в 100 тысяч рублей это непросто. "Она сказала, что муж за ней следит, ей грозит опасность, я не мог человека в беде оставить", - заметил он. Молодой человек уверен, что пока еще жена мультимиллионера искренне влюблена в него.
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