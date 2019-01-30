Бросившая миллионера Кравец "бомжует" в хрущевке

Жена мульмиллионера Алена Кравец променяла роскошный особняк на скромную однушку на окраине столицы. Светская львица переехала к новому возлюбленному и намерена подать на развод.

Алена всегда кичилась богатством своего избранника. Роскошный дом, штат прислуги, шикарные авто и изысканные украшения – настоящая сказка была обыденностью для светской львицы.

Однако отношения с супругом Русланом складывались непросто. Бизнесмен не был верен Алене и как-то раз поднял на нее руку. Кравец мужа простила, однако спустя пару лет история повторилась.

Алена устроила Руслану скандал, заподозрив в измене. В ответ на обвинения супруг избил ее и выгнал из дома. Вскоре он заблокировал все ее кредитные карты.

"Два года назад у нас был конфликт, Руслан клялся, что больше меня никогда не тронет пальцем, но, видимо, его агрессивное поведение не лечится. Человек не может себя контролировать. Он снова поднял на меня руку", – рассказала Алена в эфире программы "На самом деле" Первого канала.



Модель отмечает, что уже месяц не может попасть в собственный дом и встретиться с 11-летней дочерью. Также Алена призналась, что бизнесмен приводил в их общий дом 18-летнюю девушку, которую представил как помощницу. "У нее даже образования соответствующего не имеется. Что может эта девочка? Чем она ему может помочь?" – недоумевает модель.



Супруг знаменитости также стал участником шоу. Руслан Кравец заявил, что рассказы об избиении – это "фантазии" Алены, он и пальцем ее не трогал.



"Она сама ушла из дома, хлопнув дверью. Я ее не держал, но, когда я понял, что она скрывается от меня и в любой момент может фокус выкинуть, я приказал, чтобы в мое отсутствие ее не пускали", – заметил Руслан.



После Кравец сообщила присутствующим, что наняла адвоката и подает на развод. Также модель собирает доказательства неверности мужа. По условиям брачного контракта в случае измены супруга Алене отойдет особняк и десятки миллионов на счетах. Светская львица уверена, что сможет отсудить у Руслана большую часть его богатств.

Теперь "бомжующая" Кравец живет в линялой хрущевке, в которой ее приютил хороший друг. Она начала новую жизнь – готовит, убирает, ходит за продуктами в супермаркет, своими силами пытается вывести тараканов. "Я поняла, что 25 тысяч в день спокойно можно прожить", – добавила красотка.



Новый приятель Алены Михаил Чумбаев, работающий простым менеджером по продажам, с удовольствием помогает девушке. Правда с его зарплатой в 100 тысяч рублей это непросто. "Она сказала, что муж за ней следит, ей грозит опасность, я не мог человека в беде оставить", - заметил он. Молодой человек уверен, что пока еще жена мультимиллионера искренне влюблена в него.