Кравец предъявили доказательства возмутительной измены мужа

Скандал в благородном семействе Алены Кравец набирает обороты. Оказалось, что найденные под кроватью бикини были только верхушкой айсберга.



Как писали "Дни.ру", главная светская львица столицы обнаружила гадость под семейным ложем случайно – уронила кольцо, нагнулась и увидела предмет интимного дамского гардероба. Объяснения мужа она и слушать не захотела – в тот же вечер из дома на Рублевке уехала жить в московскую квартиру. Очевидно, измена случилась в ту пору, когда Алена отдыхала с дочерью на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Покой Алене только снился – доброжелатели прислали в Instagram снимки, на которых человек, очень похожий на ее благоверного, воркует в ресторане с юной прелестницей. Берет ее за руку, подливает вина и что-то нежно шепчет – очевидно, что это не деловой ужин. Но вот когда были сделаны эти снимки, кто эта дама в ресторане – предстоит выяснить. Алена призналась, что не хочет делать поспешных выводов и принимать серьезных решений – хотя бы ради дочери. Она намерена узнать все.

Проблемы в семейной жизни у Алены возникают периодически. Из-за рукоприкладства возлюбленного и его охранников она не раз получала увечья и попадала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и синяками. А потом супруг увозил их ребенка из страны и не позволял девочке общаться с Аленой. Вся эта драматическая история стала известна во многом благодаря программе Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной насилию в семье.