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Кравец предъявили доказательства возмутительной измены мужа

Алена Кравец. Фото: Пресс-служба
Скандал в благородном семействе Алены Кравец набирает обороты. Оказалось, что найденные под кроватью бикини были только верхушкой айсберга. 
прочитано 1935 раз

Как писали "Дни.ру", главная светская львица столицы обнаружила гадость под семейным ложем случайно – уронила кольцо, нагнулась и увидела предмет интимного дамского гардероба. Объяснения мужа она и слушать не захотела – в тот же вечер из дома на Рублевке уехала жить в московскую квартиру. Очевидно, измена случилась в ту пору, когда Алена отдыхала с дочерью на горнолыжном курорте в Куршевеле.

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Покой Алене только снился – доброжелатели прислали в Instagram снимки, на которых человек, очень похожий на ее благоверного, воркует в ресторане с юной прелестницей. Берет ее за руку, подливает вина и что-то нежно шепчет – очевидно, что это не деловой ужин. Но вот когда были сделаны эти снимки, кто эта дама в ресторане – предстоит выяснить. Алена призналась, что не хочет делать поспешных выводов и принимать серьезных решений – хотя бы ради дочери. Она намерена узнать все.

Фото: личный архив

Проблемы в семейной жизни у Алены возникают периодически. Из-за рукоприкладства возлюбленного и его охранников она не раз получала увечья и попадала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и синяками. А потом супруг увозил их ребенка из страны и не позволял девочке общаться с Аленой. Вся эта драматическая история стала известна во многом благодаря программе Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной насилию в семье.

Фото: личный архив

Автор: Иван Губкин14 января 2019, 11:47
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