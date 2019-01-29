Располневшая Тодоренко еле шевелит ногами

Регина Тодоренко призналась, что после родов потеряла сноровку. Теледива посетила урок балета и потерпела фиаско.

Регина Тодоренко не так давно стала мамой. О своей жизни в новом качестве звезда рассказывает в личном Instagram. Очередной пост знаменитости был посвящен борьбе с набранными за время беременности килограммами.

Телеведущая взяла за правило в день по часу заниматься своей фигурой. Теперь в перерыве между кормлениями и сменой подгузников Регина занимается балетом. Однако первый после беременности урок прошел немного не так, как хотелось бы.

"Наконец-то #вырвалась поплясать 🤪Ноги вообще меня не слушаются 🤦🏼♀то ли после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов 🥐 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Тодоренко.

Проблему еше шевелящихся ног знаменитость связывает с появлением у нее лишнего веса. "Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼♀ оторвать", – сетует Регина.

Теперь телеведущая полна решимости сбросить "предательские" пять килограммов и вернуться в идеальную форму. Знаменитость отметила, что за время вынашивания ребенка набрала 18 килограммов и уже смогла избавиться от 15-ти.