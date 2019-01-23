Роды обернулись для доведенной Тодоренко серьезными последствиями

Украинская телеведущая призналась, что в ее жизни наступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощью к психологу.

В своем микроблоге в Instagram звезда рассказала, что иногда ей хочется сбежать от накопившихся забот. В то же время ведущая понимает, что необходимо взять себя в руки и самостоятельно найти причину проблем.

"Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там, далеко, обретешь счастье. Но, как говорит моя мама, ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмешь с собой себя", - поделилась Регина Тодоренко.



Ведущая передачи "Орел и решка" также сообщила, что столкнулась с предательством близкого человека. Тем не менее она не хочет делать ему плохо – зло в любом случае вернется к обидчику "в троекратном размере".

В конце длинного монолога Регина призналась, что собирается сходить к психологу. Звезда поинтересовалась, как ее поклонники относятся к таким специалистам.

Пост насторожил подписчиков украинской телеведущей. Некоторые предположили, что Регина Тодоренко страдает от послеродовой депрессии – психического расстройства, которое развивается у молодых мам после рождения ребенка.

"Это называется послеродовой синдром – организм восстанавливается, гормоны снова прыгают", "Возможно, у Вас послеродовая депрессия. Это пройдет, не расстраивайтесь", – написали комментаторы, пожелав звезде сил и терпения в воспитании малыша.