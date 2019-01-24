Родившая Тодоренко внезапно появилась на публике в странном виде

Украинская телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, который вызвал негодование у пользователей. Подписчики обвинили Регину Тодоренко в том, что она совсем перестала следить за собой после рождения ребенка.

На снимке звезда запечатлена вместе с матерью в кофейне. Для прогулки телеведущая выбрала повседневный наряд: джинсы, белую куртку и красную шапку. Она предпочла естественный образ и не воспользовалась косметикой. "Дамы на светском рауте!" – отметила с иронией Регина Тодоренко. В конце своего поста она поинтересовалась у подписчиков, "устали ли они ходить в теплой одежде".

Пользователи напомнили, что телеведущая должна не забывать ухаживать за собой после рождения первенца. "Почему, когда женщины рожают детей, перестают следить за своей внешностью? Не забывайте, у вас красавец-муж. Хотя бы немного подкраситься", "После родов страшная стала", "Почему везде без макияжа и всегда неухоженная?", "Это уже не та Регина. На такую внешность равняться не хочется. Приведи себя в порядок, пожалуйста, у тебя все для этого есть", – написали они.

Другие комментаторы, наоборот, похвалили певицу за то, что она не боится быть естественной, в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса. "Ты светлая и очень веселая!", "Обожаю тебя за твою естественность и чувство юмора", "Вы прекрасны! А те, кто пишут: "Боже, нельзя подкраситься?" или не имеют детей, или у них есть няня!", "Вы очень добрый, светлый человечек!", "Классная девушка!" – отмечали пользователи.