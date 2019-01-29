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"Я жирная и уродливая": расплывшаяся Седокова взвыла от обиды

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилось видео, сделанное в момент выступления Анны Седоковой. Там заметны все несовершенства фигуры артистки. После публикации на певицу обрушились с критикой, и она ответила недоброжелателям.
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В Сети появилось видео, предоставленное сайтом Life.ru, на котором Анна Седокова, облаченная в платье с разрезами, демонстрирует лишний вес и целлюлит. После этого на артистку обрушился град критики, сводившийся к упрекам: дескать, обладает далеко не идеальной формой, а в Instagram выкладывает кадры, где не видно ни одного изъяна.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Градус ненависти и возмущения зашкалил, и Анна решила отреагировать. "Что делать когда в очередной раз прочитала о себе кучу классностей, что я жирная и уродливая в жизни (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)? Вариант 1. Плакать, прятаться, стесняться своего тела, целлюлита, любимого жирочка. Уйти со сцены навсегда", – опубликовала философский текст Седокова.

Певица не стала скрывать, что ее фигура оставляет желать лучшего. "Спасибо, что мотивируете. Иногда и правда, расслабляешься и думаешь ладно тебя же не за это любят. Но я постараюсь больше не давать повода. Я никогда не была худенькой. Я пухленькая. Если вы не против, можно я позволю себе остаться такой? Просто немного обновлю версию", – написала артистка.

Ранее на Анну Седокову набросились возмущенные подписчики, увидев, как артистка в провокационном купальнике играет с малолетним сыном на пляже. Пользователи Сети заявили, что недопустимо и неприлично выставлять напоказ свои прелести перед ребенком.

Автор: Наталья Аряева29 января 2019, 11:49
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