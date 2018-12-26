Малахов оценил гигантское декольте переживающей трагедию Седоковой

Год назад жизнь экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой разделилась на до и после. Бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский, тайно увез их шестилетнюю дочь Монику в США. Он подал в суд на певицу, чтобы лишить родительских прав.

После многомесячной судебной тяжбы Седокова готова рассказать о своей материнской трагедии. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" артистка призналась, что никогда не сможет привезти свою девочку в Россию.

Под шум аплодисментов Анна появилась на съемочной площадке в алом платье с гигантским декольте. Седокова подошла к ведущему Андрею Малахову. Шоумен обнял певицу и отметил, что та выглядит потрясающе. После артистка расположилась на одном из центральных диванов.

"В таком аду, в котором я оказалась в этом году, я никогда не была. Я ждала дочку, что она приедет ко мне и мы будем все вместе. Она была у родственников. Я не могла до нее дозвониться, а потом оказалось, что она в Лос-Анджелесе. Бывший муж заявил, что подает на меня в суд. С этого момента началась борьба. Он пошел в суд и сказал, что я опасна для своей дочери. Они прислали мне письмо: "Вы должны явиться в суд" – вечером, и утром состоялся суд, я не могла найти адвоката. Суд присудил, что есть риск, что я украду ребенка, увезу его, и с этого момента я должна встречаться с ребенком в присутствии надзирателя", – почти рыдая, рассказала Седокова.

Анна отдала адвокатам все свои сбережения, но эффекта не было. Американские юристы выкачали все средства артистки, но в деле не продвинулись.

"В какой-то момент я поняла, что не хочу, чтобы мой ребенок страдал. У меня нет никаких амбиций. Я знаю, что папа любит ее, я знаю, что бабушка любит ее. Я не могу заставить себя оставить ребенка на год там. Мы больше не выдержим встреч с надзирателем. Я позвонила бывшему и сказала, что хочу подписать мировое соглашение. Мы подписали договор вместе с Максом, по которому Моничка учится в Америке и не может приезжать сюда", – сообщила знаменитость.

Также Седокова сообщила, что параллельно ей пришлось судиться с родственниками бывшего мужа. У старшей дочери вокалистки – Алины – пытаются отобрать наследство.

"Несколько лет назад у Алины умер папа – это был потрясающий футболист киевского "Динамо" Валентин Билькевич. Он не оставил завещание. У него была женщина, которая жила с ним. Она решила, что ничего Алине не даст. За неделю до того, как он умер, сняли деньги с его счетов, пропали все ценные вещи, оказалось, что у него осталась одна квартира. Его родители нас поддержали. На протяжении трех лет мы продолжали судиться. Суд пока на нашей стороне", – поведала Седокова.

В конце программы в студии появился младший сын Анны – Гектор. Малыша привлекла новогодняя елка, украшающая съемочную площадку. Ведущий шоу Андрей Малахов с удовольствием понянчился с наследником знаменитости.