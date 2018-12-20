Неожиданный подарок перевернул жизнь Седоковой с ног на голову

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова пожаловалась, что все ее планы на Новый год разрушены. Но причина таких изменений приятна – хотя певица ее и не называет.



Седокова радуется жизни и во всем ищет позитив. Даже в такой, казалось бы, малоприятной ситуации, когда приходится срочно менять утвержденные планы. О сюрпризах в своей жизни артистка рассказала в подписи к снимку в Instagram, где запечатлена с огромным букетом роз.

"На фото абсолютно счастливая девушка, у которой только что полетели к елочкам все планы на январь. А вот говорят же люди умные, планировать заранее надо, а как тут спланируешь, когда каждый день жизнь тебя удивляет и радует. В общем, пока ясно одно, что ничего не ясно", – написала Анна.

О деталях певица скромно умолчала, оставив подписчиков в недоумении. Тем не менее фанаты привычно восхитились обликом артистки, вновь сообщив ей, какая она красивая и умная.

Седокова любит загадочность, зачастую поражает поклонников откровенными нарядами и необычными поступками. Так, недавно 36-летняя мама троих детей поделилась в соцсети оригинальным видео. Звезда с подругами под зажигательный мотив исполнила для детей смешной танец.