Известная актриса оскандалилась на красной дорожке

Голливудская актриса Эмма Стоун нарушила традиционное течение помпезной церемонии. Артистка пренебрегла дресс-кодом.

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США прошла в Голливуде. У подобных мероприятий существует дресс-код: женщины обычно приходят в платьях или брючных костюмах.

Однако Эмма Стоун появилась на красной дорожке в золотистом асимметричном топе с бантом на шее, черных расклешенных брюках и босоножках. Сообщивший об этом модный журнал Vogue отнесся к поведению звезды спокойно и даже расхвалил ее наряд.

Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes в августе 2017-го. За год она заработала 26 миллионов долларов – такой доход обеспечила главная роль в музыкальном романтическом фильме "Ла-Ла Ленд". А еще через два месяца артистку выбрали амбассадором французского модного дома Louis Vuitton.

Актрису на мероприятии сопровождал ее бойфренд. Это сценарист телешоу Saturday Night Live Дэйв Маккари, передает телеканал "360".

Напомним, что в 2017 году Эмма Стоун получила заветную статуэтку за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Возмущение общественности вызвало вручение "Оскара" за лучшую женскую роль актрисе, о которой еще вчера в мире кино никто даже не слышал.

Об Эмме Стоун заговорили в 2012-м. Тогда актриса сыграла главную женскую роль в киноленте "Новый Человек-паук". До этого она больше семи лет снималась в кино, но появлялась лишь в эпизодах.