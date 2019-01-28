"Врачи меня предупреждали": Савичева откровенно о потере ребенка
Савичева рассказала, что до рождения дочери в ее жизни случилась трагедия – она потеряла ребенка. Юлия признается, что не слушала советов врачей, за что и поплатилась.
"Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали" – вспоминает знаменитость.
Спустя время Юлия и ее супруг решили вновь попытать счастье. Савичева ходила по врачам, но результата не было.
"Беременность мне далась очень нелегко и получилось все не сразу. Потому что мой организм отказывался, работая в надрывном режиме, ведь я гастролировала не переставая года три. Мне пошли навстречу, мне изменили график, стали работать чуть меньше, но и это не помогло, препараты пошли различные в ход, но и это не помогало. Врачи говорили, что это скачки гормонов, от нагрузок", – призналась вокалистка.
Медики уговаривали Юлию оставить работу и заняться своим здоровьем. Они поставили ее перед выбором: либо карьера, либо дети. Продюсер Максим Фадеев разрешил Савичевой уйти на год в отпуск.
"Слава богу, после всей этой истории Господь нам послал Аню. Я просто оборвала весь мир музыкальный, мир шоу-бизнеса, и не жалела ни на секунду", – поведала Савичева в программе "Душевный разговор с Жасмин", которая опубликована на сайте YouTube.
Всю беременность Юлия Савичева жила в Португалии у свекра, малышка появилась на свет тоже там. Муж Юлии присутствовал на родах. Звезда благодарна своему супругу, за помощь, которую он ей оказывает, ухаживая за дочерью.
Примадонна призвала всех помолиться
Папарацци стал известен секрет актрисы
Спасатели ничего не могут сделать
Аппетиты артистки шокировали простой народ