"Врачи меня предупреждали": Савичева откровенно о потере ребенка

Юлия Савичева чуть более года назад впервые стала мамой. Дочь Анна была для певицы и ее супруга музыканта Александра Аршинова долгожданным и желанным ребенком. Звезда не помнила себя от счастья, новая жизнь помогла артистке приглушить боль от пережитого горя – ранее звезда лишилась малыша.

Савичева рассказала, что до рождения дочери в ее жизни случилась трагедия – она потеряла ребенка. Юлия признается, что не слушала советов врачей, за что и поплатилась.

"Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали" – вспоминает знаменитость.

Спустя время Юлия и ее супруг решили вновь попытать счастье. Савичева ходила по врачам, но результата не было.

"Беременность мне далась очень нелегко и получилось все не сразу. Потому что мой организм отказывался, работая в надрывном режиме, ведь я гастролировала не переставая года три. Мне пошли навстречу, мне изменили график, стали работать чуть меньше, но и это не помогло, препараты пошли различные в ход, но и это не помогало. Врачи говорили, что это скачки гормонов, от нагрузок", – призналась вокалистка.

Медики уговаривали Юлию оставить работу и заняться своим здоровьем. Они поставили ее перед выбором: либо карьера, либо дети. Продюсер Максим Фадеев разрешил Савичевой уйти на год в отпуск.

"Слава богу, после всей этой истории Господь нам послал Аню. Я просто оборвала весь мир музыкальный, мир шоу-бизнеса, и не жалела ни на секунду", – поведала Савичева в программе "Душевный разговор с Жасмин", которая опубликована на сайте YouTube.

Всю беременность Юлия Савичева жила в Португалии у свекра, малышка появилась на свет тоже там. Муж Юлии присутствовал на родах. Звезда благодарна своему супругу, за помощь, которую он ей оказывает, ухаживая за дочерью.