Срочно: Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
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Савичева сделала заявление после расставания

Юлия Савичева. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Савичева решила прояснить ситуацию после того, как появились данные о ее расставании с продюсером Максимом Фадеевым. Популярная исполнительница подтвердила информацию и поблагодарила музыкального деятеля за непростой, но полезный опыт.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Савичева сделала заявление после того, как в Сети появилась информация о прекращении сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, который знал Юлию с самого детства. Артистка решила выступить с официальным заявлением, чтобы, по ее словам, прекратить поток слухов и домыслов.

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Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

"Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. За то, что, когда мне было три года, Макс впервые вывел меня на сцену, и мы танцевали под песню группы "Конвой", где вместе с ним играл мой отец. За то, что дал мне шанс на "Фабрике звезд – 2", написал красивейшие "Высоко" и "Прости за любовь". За возможность выступить на "Евровидении". За то, что познакомил с Настей Максимовой, и появились любимые публикой хиты "Привет", "Как твои дела", "Если в сердце живет любовь" и много других", – написала Савичева.

В заключение певица дала понять, что сотрудничество с Максимом Фадеевым было не всегда легким. "За все, что стало для меня бесценным опытом, непростым, но очень полезным. Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно", – завершила пост артистка. Примечательно, что Максим Фадеев так до сих пор не дал ни одного комментария относительно завершения сотрудничества с популярной исполнительницей.

Напомним, о расставании Юлии Савичевой и Максима Фадеева стало известно недавно. У артистки сменились все контакты ее команды, при этом исчезли упоминания о продюсерском центре Максима Фадеева. Ходят слухи, что руку к расставанию с продюсером мог приложить муж Савичевой Александр Аршинов. Якобы мужчина настраивал Юлию против продюсеров, вбивая ей в голову мысль, что она должна быть более требовательной как к гонорарам, так и к предоставляемым ей условиям. Сама певица, говорят, очень проста, и многого ей не надо.

Автор: Наталья Аряева26 ноября 2018, 10:28
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