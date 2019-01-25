"Тяни-толкай": раскорячившаяся Глюк'oZа показала мужу необычную позу
Сегодня супруг знаменитости Александр Чистяков празднует 46-летие. В честь дня рождения Наталья опубликовала в Instagram необычное фото.
На снимке Глюк'oZа и ее возлюбленный застыли в сложной позе из йоги. Супруги помогают и поддерживают друг друга.
Ниже Чистякова-Ионова написала трогательное поздравление. "Как я счастлива, что у меня есть ты, мое лучшее продолжение! С днем рождения, любимый! ❤", – отметила артистка.
Добавим, что певица и ее супруг ведут здоровый образ жизни. Чета активно занимается спортом и придерживается вегетарианской диеты.
Многие поклонницы Глюк'oZы с завистью отмечали, что мечтают иметь такие же отношения со своими мужьями. Одна из интернет-обывательниц даже посетовала, что никогда не сможет уговорить благоверного так "раскорячиться".
"Какая гармония👍😍", "Моего фиг заставишь спортом заниматся ему лучше на диване полежать или за компом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Во загнули🔥🔥🔥🔥🔥", "Надо мужу показать...вот чем заняться можно когда по телеку нет ничего🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻", "придется выгибаться опять))", "Вот она – поза ЗЮ", "Тяни-Толкай 😁", – рассуждали пользователи Сети.
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