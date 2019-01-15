Глюк'oZа закрыла грудью униженного Малахова
В личном Instagram Наталья опубликовала снимок с курорта. Знаменитость проводит время на острове Самуй, в Тихом океане.
Звезда позирует у края роскошного бассейна из стекла. Фоном артистке послужили живописные пальмы и голубая гладь океана. "Великие умы обсуждают идеи. Средние – обсуждают события. Мелкие – людей. (с) 💭(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметила Глюк'oZа под снимком.
"Значит Андрей Малахов – мелкий)))", – заметила одна из подписчиц в комментариях. Знаменитость не смогла проигнорировать унижающий шоумена выпад. Наталья, можно сказать, грудью встала на защиту знаменитого телеведущего.
"Он Ведущий, и это его профессия. Он же не на лавочке обсуждает, а дает то, что нужно народу – почву для обсуждений 😊", – написала Чистякова-Ионова в ответ. Судя по всему, нападки злопыхателей порядком надоели звезде. Реагируя на комментарий одной из подписчиц, она написала: "особо величественные путешествуют по миру, листая ленту Инстаграма, и оставляя едкие комментарии, чтобы спокойнее спалось, наверное", – заметила певица.
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