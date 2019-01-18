Раздевшаяся на курорте Глюк'oZа показала "пироженку"
Начало января ознаменовалось для рядовых россиян, пользующихся социальной сетью Instagram, ставшим привычным обилием фотографий представителей отечественного шоу-бизнеса, демонстрирующих свой шикарный отдых в какой-нибудь жаркой стране. И пока офисные работники, еле продрав глаза в кромешной зимней тьме, ползут на работу, наши знаменитости греют косточки под ласковым солнцем на белоснежном песке.
А что? Они это заслужили! Артисты, как рабы на гондолах, вкалывали два последних месяца в 2018 году, изображая веселье и безудержные танцы на многочасовых съемках различных новогодних программ, которые в одночасье показали по телеканалам в ночь на 1 января. И теперь имеют полное право расслабиться.
Большинство выбрало для этих целей Мальдивы. Там примерно в одно время отдохнули певицы Ирина Дубцова и Полина Гагарина, балерина Анастасия Волочкова, поющая ведущая Ольга Бузова, фигуристка Татьяна Навка и другие. Некоторые, например, Наташа Королева, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Сергей Лазарев предпочли солнечную Флориду. А вот певица Глюк'oZа проводит заветный отпуск в Таиланде.
Популярная исполнительница регулярно публикует свои "луки" в различных купальниках в Instagram, вызывая восторг и раздражение у подписчиков. И те, и другие с пытливым любопытством разглядели буквально каждую клеточку совершенного тела эффектной блондинки. И обнаружили у нее на бедре маленькую татуировку в виде пирожного.
"Какая пироженка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ага пироженка на другой пироженке;)", "Я хотел бы стать камнем что сзади))))))", "Хороша...... Нет слов", "Супер! Красотка!", "Капкейчик", "Конечно классная .есть на что глазки положить. И полюбоватся", – рассыпались в комплиментах певице фанаты.
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