Раздевшаяся на курорте Глюк'oZа показала "пироженку"

Как и многие отечественные знаменитости, ударно поработавшие в ноябре-декабре, в январе певица Глюк'oZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) отправилась в отпуск в жаркие страны. Артистка выбрала Таиланд и не прогадала.

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