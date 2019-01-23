Звезде "Битвы экстрасенсов" плюнули в лицо после обмана с лечением рака

Дарья Миронова – одна из самых известных участниц телепроекта "Битва экстрасенсов". Она появилась там еще в 2006 году, когда в эфир вышел первый сезон шоу. И, конечно, даже подумать не могла, что станет героиней скандального разоблачения Бориса Соболева, который в начале года 2019-го показал ее в нашумевшем фильме "Идущие к черту".

"Похвально, что журналисты решили провести такое основательное расследование и выяснили, например, что победу в "Битве экстрасенсов" вполне можно купить, – заявила Дарья в интервью "Дни.ру". – Несмотря на это, хотелось бы обратить внимание на не совсем правдивую подачу информации в фильме".

"В "Битве" были испытания, с которыми я блестяще справилась, в частности то, где надо было найти человека с патологиями внутренних органов, – пояснила Миронова. – В фильме же благодаря монтажной склейке и закадровым комментариям создается впечатление, что испытание я провалила. Понимаю, что задача фильма состоит в разоблачении определенных людей, но мне жаль, что и меня пытаются выставить шарлатанкой таким нечестным способом, хотя я никогда никого не обманывала. После "Битвы", кстати, я решила, что больше никогда не буду участвовать в испытаниях, где надо доказывать свои способности".

В нашумевшем фильме Соболева к Мироновой приходит женщина с камерой и утверждает, что якобы заплатила 256 тысяч рублей, но гадалка ей не помогла. "Разобравшись в ситуации, мы выяснили, что эта женщина никогда не была у меня на приеме, – прокомментировала этот эпизод Дарья. – Однажды меня пригласили рекламировать центр, в котором я никогда не принимала клиентов, а просто вела прямой эфир. Женщина, фигурирующая в фильме, знала меня по "Битве экстрасенсов, поэтому решила, что, обращаясь в этот центр, обращается лично ко мне. Но центр оказался мошенническим. Спустя два года эта женщина приходит ко мне и называет сумму, которую я в принципе никогда не могла с нее взять, потому что не оказываю услуги, которые стоят таких денег.

Женщина изначально заплатила деньги мошенникам – вот и вся ситуация, к которой я не имею отношения".

"Но Соболев в фильме "Идущие к черту" обвиняет в мошенничестве именно меня, добавляя, что я лечу рак, хотя я никогда в жизни этим не занималась, никаких дистанционных услуг не оказывала, не занималась целительством, хотя все это сказано в фильме", – заключила Дарья. Она считает, что авторы фильма плюнули ей в лицо, обвинив в мошенничестве с лечением рака, чем она никогда не занималась. Ибо чудес, как известно, не бывает...