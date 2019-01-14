Скандал с колдунами-проходимцами похоронил "Битву экстрасенсов"

Сенсационное расследование Бориса Соболева о ясновидящих, провидцах, магах и прочем антинаучном сброде произвел эффект разорвавшейся бомбы. Похоже, их вакханалии на федеральном канале пришел конец.

"Уважаемая публика! Честь имею представить вам знаменитую прорицательницу мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии! Мадемуазель угадывает прошлое, настоящее и будущее! А равно и семейные тайны. Однако не следует думать, что здесь какое-то колдовство или чудо. Ничего подобного! Ибо чудес не бывает. Все построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии. И представляет собой виталлопатию! На основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом" – так в сцене похода Шарикова в цирк в фильме "12 стульев" представляли ясновидящую. А шепотом требовали от нее: "Сделай загадочное лицо, дура".

Судя по расследованию Бориса Соболева в фильме "Идущие к черту", примерно так на протяжении 19 сезонов все строилось и в "Битве экстрасенсов". Ясновидящие, целители, маги, медиумы, биоэнерготерапевты, лауреаты эзотерических премий и прочие шарлатаны зарабатывали там очки на людском горе. Съемочная группа "Битвы" выспрашивает в окружении жертв преступлений и трагедий подробности происшедшего, сообщает их участникам проекта, а те с умными лицами перед камерой потом разыгрывают спектакль."А нее знаешь, что сказать – имитируй мистический экстаз, лучше со слезами", – советовал участникам шоу его создатели.

Причем желающие попасть на передачу стояли в очереди, потому что участие в шоу – это прекрасная раскрутка. По окончании проекта можно брать по 50-100 тысяч рублей за эфир, устраивая сеансы "биоэнергетического оздоровления", "снятия родовых проклятий", "энергетической чистки с восстановлением биополя", "просмотра настоящего, прошлого и будущего", "астрально-ментальные приворотов".

Назвал Соболев и стоимость участия в проекте, и цену победы. Все это возмутило зрителей. И они благодарят автора фильма "Идущие к черту", что явил изнанку "Битвы экстрасенсов". "Хоть один канал не побоялся показать истинное лицо шарлатанов!", " Генеральная прокуратура, где Ваша реакция, это же СМИ и официальное сообщение о преступлении. Принимайте меры!", "Теперь про исцеляющие иконы, мощи и прочую чушь снимите, вот это будет фильм на века, а вашим именем назовут премию", – пишут люди под фильмом на канале YouTube.

Этот скандал с колдунами-проходимцами, по всей видимости, похоронил "Битву экстрасенсов", поставил на ней крест Как говорят за кулисами проекта, новые сезоны сниматься больше не будут. К тому же многие обманутые шарлатанами родственники героев передачи намерены подать в суд и потребовать компенсаций морального вреда от продюсеров одиозного шоу.