Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения

Третий день не утихает шумиха, спровоцированная фильмом-расследованием Бориса Соболева "Идущие к черту", который вышел на телеканале "Россия". Люди в шоке от того, что на протяжении 19 сезонов их водили за нос, возмущены тем, что проходимцы всех мастей зарабатывали огромные деньги на чужом горе.

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