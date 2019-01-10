Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Интересно было бы узнать, что о работе Бориса Соболева думают создатели шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ, где с 2007 года выходит проект. Редакция "Дни.ру" направила запросы в пресс-службу телеканала и руководителям проекта с просьбой прокомментировать резонансное разоблачение. Тишина. Не отвечают и номера телефонов, хотя, казалось бы, в интересах авторов и продюсеров шоу оправдываться и давать комментарии.
Между тем народ неистовствует. Около полумиллиона просмотров на канале YouТube трех серий фильма "Идущие к черту" – отличный показатель. Судя по многочисленным эмоциональным комментариям, работа Соболева зацепила людей за живое.
"Мошенники, уроды, столько наживы на горях и бедах людей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Боря, молодец! Смело, правдиво. Пусть только попробуют тявкать и злопыхать. Ворье и жулье. Неужели нашелся человек, который всю погань распнет?!", "Умницы те, кто это снял, и большие умницы те, кто пустил это в эфир", "Всем, всем, всем, кто был на программах жертвой, необходимо подать в суд, – на ТНТ, режиссера этих "спектаклей", "Мошенники, шарлатаны и подлецы, за такие вещи надо отправить за решетку всю эту шваль, начиная от сотрудников телеканала ТНТ, заканчивая всеми преступными обезьянами, которые наживаются на горе людей! Почему не запретят эту вакханалию!!!? До каких пор их будут распиаривать на известном телеканале?", "Находятся идиоты – целые деревни православных стоят с открытым ртом и верят в эти запугивания или платят деньги за якобы истину", – справедливо возмущаются зрители.
Напомним, что "Битва экстрасенсов" снята в формате программы Britain’s Psychic Challenge. Самым рейтинговым с момента выхода передачи стал выпуск от 24 ноября 2013 года, посвященный гибели Владислава Листьева – его посмотрели 33,4% зрителей.
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