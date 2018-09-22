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Андрейченко переспала с женихом собственной дочери

Наталья Андрейченко. Фото: кадр youtube.com
Актриса Наталья Андрейченко приняла участие в съемках программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. Звезда ответила на все вопросы, в том числе и об интимных отношениях с женихом собственной дочери.
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Наталья Андрейченко дважды выходила замуж. В первый раз она связала себя узами брака с композитором Максимом Дунаевским. Вторым ее избранником стал голливудский продюсер Максимилиан Шелл. Сейчас же 62-летняя актриса свободна и готова к новым отношениям.

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Наталья Эдуардовна Андрейченко

Наталья Эдуардовна Андрейченко актриса театра и кино

В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Наталья Андрейченко призналась Лере Кудрявцевой, что спала с женихом собственной дочери. Впрочем, по ее словам, перед этим молодые люди успели расстаться. "Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал что я мама его бывшей девушки", – рассказала актриса.

Произошедшее отразилось на ее отношениях с дочерью. "Дочь меня потом еще во всем и обвинила. Я сказала ей: "Настенька, ты его все время выгоняешь. Что ты от меня теперь хочешь?", – заметила Наталья Андрейченко.

Судя по тому, как актриса описывала своего бывшего любовника Лере Кудрявцевой, она была бы счастлива, если бы он стал ее зятем. "Парень был удивительный, образованный, состоятельный, очень красивый. По наследству получил огромную ферму, где выращивал вино. Он хотел жениться на Насте. Я была бы так рада, если бы это произошло! Так потрясающе за ней ухаживал!", – вспомнила она.

Однако дочь разочаровала актрису. "В одну секунду влюбляется в обычного реквизитора, беременна от него", – пожаловалась Андрейченко.

Автор: Геннадий Куприянов22 сентября 2018, 17:29

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