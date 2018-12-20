Разъяренная Глюк'oZа плюнула на измены избранника

"Мощная психологическая история" – так представляет свой новый клип Глюк'oZа. Выступающая под этим псевдонимом певица Наталья Чистякова назвала свое творение "Фэн-шуй".



Возлюбленный главной героини нового клипа Глюк'oZы постоянно ей изменяет. Однако вскоре выясняется, что артистке эти похождения безразличны.

Глюк'oZа любит эпатировать своих фанатов. Недавно в своем Instagram Наталья Чистякова-Ионова опубликовала фото из Венеции, которое вызвало недоумение поклонников. На снимке разобранная постель с разбросанными вещами и сидящий на ней спиной к камере мужчина с голым торсом.

Сама Глюк'Ozа тоже предстала на снимке в одном нижнем белье. Стройная фигура девушки, как обычно, восхитила фолловеров. Однако внимание поклонников было приковано к огромному красному, похожему на кровь, пятну на стене.



Как сообщается, для создания нового клипа Глюк’oZы, режиссером которого выступила Таня Муиньо, потребовалось два дня и около 40 часов напряженной работы. Наталье пришлось серьезно подготовиться физически, ведь на съемках она не только практиковала сложнейшие танцевальные па, но и училась эффектно прыгать с балкона четвертого этажа.



Как говорит певица о своем последнем произведении, в ролике "есть мощная психологическая история", передает Teleprogramma.pro. В новом клипе Глюк'oZа предстает сразу в нескольких образах. Больше всего зрителя впечатляет последний из них: певица с окровавленным лицом и в белой шубе стоит у гроба своего возлюбленного. Новый клип Глюк'oZы за двое суток собрал более 1 миллиона просмотров.

