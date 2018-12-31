Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи

Наталья Чистякова-Ионова опубликовала новый снимок в соцсетях. Внимательные поклонники разглядели на нем беззастенчивую ретушь.

Наталья выложила в личный Instagram снимок, на котором она позирует вместе со своей подругой. Точнее Глюк’oZа держит приятельницу на руках, крепко прижимая к себе.

"Дружба приумножает радости и дробит печали. С днем рождения, моя поддержка и опора ❤ Ведь ты знаешь, что на этом фото все наоборот 💣🤪 Я очень тебя люблю и всегда рядом 🚀🎂😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда под публикацией.

Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям, однако не могли не отметить, что, скорее всего, Наталья немного подкорректировала кадр перед публикацией. Якобы звезда с помощью фотокорректора "дорисовала" подруге юбку. Пользователи Сети не смогли оставить без внимания явный обман.

"Банальный фотошоп", "Лучше смотрите на их радость и улыбки 😍 нет **** сидят и обсуждают фотошоп и жопу 👎 что за *** менталитет – лишь бы насрать где-нибудь 😂 С Днем Рождения 🥳", "Юбка нафотошоплена)) Там трусики должно было видно быть))😚😊", "Юбка по самый сникерс", "Платье подрисовано, на фото голая ж*па)))", – писали интернет-обыватели.