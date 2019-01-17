Колдун Бесов бьется в истерике после разоблачения "Битвы экстрасенсов"

"Конечно, просто так подобные фильмы не снимаются и тем более не показываются в прайм-тайме, когда их может увидеть большая аудитория, нежели в любой другой день", – поделился он соображениями с "Дни.ру". Бесов не исключил наличия "разборок" между крупными эзотерическими кланами.



Колдун не стал комментировать то, как его коллеги по магическому цеху проваливали в фильме предлагавшиеся им испытания. Однако отдельно остановился на личности покойной Джуны Давиташвили, которая в одной из серий "Идущих к черту" была представлена сценаристами и опрошенными экспертами не с самой лучшей стороны.

"Я могу поверить во все, но одна вещь совершенно не стыкуется: если Джуна была такой уж шарлатанкой, каким же тогда образом она могла получить в советское время целый особняк на Старом Арбате, в котором жила до самой смерти?! – бьется в припадке от возмущения Бесов. – Да и стали бы общаться и дружить с шарлатанкой звезды эстрады и кино, политики, общественные деятели?"

В любом случае, уверен колдун, людей, верящих в сверхъестественное и стремящихся воспользоваться помощью эзотериков, меньше не станет. "Но и человек, отправляющийся к экстрасенсу, тоже должен включать мозг, понимая, к примеру, что не может быть диагностики по телефону, телевизору или почте", – сказал Бесов.

Признаком шарлатанства экстрасенс назвал предложения клиентам приходить снова и снова для достижения результата. "Эзотерик либо берется и решает проблему, обозначая сроки, или не берется вообще. Истории из цикла "надо еще раз прийти, потому что не сработало", должны настораживать сразу", – заключил Бесов.