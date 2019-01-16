Шикарная 35-летняя Ходченкова в купальнике довела россиян до исступления
Подписчикам понравилась не только сама звезда, но и ракурс кадра. На фотографии Ходченкова показала, как она пьет кофе на пляже в черном блестящем купальнике.
Снимок получился довольно оригинальным. Поклонники оценили вкус Ходченковой, композицию и не поскупились на комплименты. "Красивая женщина, красивое утро... Что может быть еще прекраснее?", "Совершенная красота", "Прекрасна, восхищаюсь", "Все так гармонично на этой фотографии…", "Фото улет", "Светлана, вы обворожительны", – отметили подписчики в комментариях.
Отметим, Светлана Ходченкова – одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто может похвастаться максимально естественной внешностью. Актриса и без пластики может похвастаться идеальной фигурой. Сегодня артистка очень востребована режиссерами. Она играет в кино, участвует в спектаклях.
Добавим, что недавно Ходченкова съехалась с возлюбленным, бизнесменом Георгием Петришиным. Ходят слухи, что дело идет к свадьбе.
Георгий и Светлана встретились в 2011 году. Их познакомила актриса Анастасия Задорожная, с которой Ходченкова снималась в фильме "Любовь в большом городе".
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