Полураздетую Ходченкову приласкал молодой гусар

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок. 35-летняя звезда позволила поклонникам заглянуть за кулисы театра.

Светлана находится на гастролях. Сегодня она и ее коллеги выступят в Ростове-на-Дону со спектаклем "История любви. Комедия ошибок".

Незадолго до начала представления Ходченкова выложила в Instagram несколько откровенных снимков. Она запечатлена в объятиях импозантного брюнета с пышными усами. Примечательно, что артистка позирует полураздетой.

"Красавчик-гусар))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С Устюговым прикольней...", "эй, у тебя Фреди Меркури за плечом!😂🙌", "Боярский..😂😂", "Прикольные фото, шикарная парочка)👍", "Фредди Меркьюри? 😁", "Хотел бы я быть, на месте того усача))))", "Кажется кто то кого то раздевает😳", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Светланка, вы шикарная женщина", "Меркури уже не тот ✊", - писали интернет-обыватели.

Добавим, что недавно Светлана съехалась с возлюбленным, бизнесменом Георгием Петришиным. Ходят слухи, что дело идет к свадьбе.

Георгий и Светлана встретились в 2011 году. Их познакомила актриса Анастасия Задорожная, с которой Ходченкова снималась в фильме "Любовь в большом городе". Спустя четыре года отношений Петришин сделал возлюбленной предложение прямо на театральной сцене. Артистка согласилась, однако свадьба не состоялась. Знаменитость сбежала из-под венца из-за ссоры.

В марте этого года появилась информация о воссоединении пары. Якобы Георгий вновь сделал предложение Светлане. В ноябре друг знаменитости сообщил прессе, что артистка переехала к жениху.