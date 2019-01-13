"Много капусты ела": грудь Ходченковой вызвала жаркие споры
Артистка позирует в воде, в голубом бикини, обнажив упругую грудь. Некоторые подписчики посчитали, что Ходченкова прибегла к пластической операции по ее увеличению.
Сексапильная фигура знаменитости вызвала жаркие споры фанатов. Часть из них уверена, что 35-летняя звезда легла под нож хирурга. Особенно смелые и любопытные фолловеры напрямую спросили Светлану о том, когда именно она якобы перенесла операцию. "А когда успели сделать грудь?" – поинтересовались у Ходченковой поклонники.
На такой нескромный вопрос Ходченкова отреагировала достойно. Она просто посмеялась над обсуждениями комментаторов. Некоторые писали саркастические замечания. "Много капусты ела) выросла", – прокомментировал один из пользователей соцсети.
Были и те, кто вступился за любимую артистку. Народ, вы бредите что ли?. Обсуждение предметов одежды, частей тела)) где воспитание? Где уважение к женщине? Вы же не знакомы с ней лично. Как вы можете это писать…", – оставил комментарий поклонник.
Большинство фолловеров восхитились Светланой, оставив массу комплиментов. Ведь Ходченкова – одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто может похвастаться максимально естественной внешностью. Актриса и без пластики может похвастаться идеальной фигурой.
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