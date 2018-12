Зазнавшегося Фадеева жестко спустили с небес на землю

Максим Фадеев похвастался успехами группы Serebro за границей. Поклонники принялись подтрунивать над продюсером.

В личном Instagram Фадеев опубликовал снимок себя любимого. Ниже он рассказал о достижениях его девичьего коллектива.

"Сегодня состоялся релиз SEREBRO – Chico Loco в Японии. Несмотря на то, что о группе SEREBRO УЖЕ знают во всем мире, для нас важна каждая премьера за пределами нашей страны. Спасибо нашим партнерам JVC!" - написал Максим.

Фанаты поздравили продюсера и его коллектив с профессиональным прорывом, однако напомнили, что им есть куда расти. Многие поклонники попытались спустить зазнавшегося Фадеева с небес на землю, напомнив об успехе группы "Тату".

"Единственная российская группа, о которой знает весь мир – это ТАТУ :) Вот где успех был! Серебро и рядом не валялось :) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "all the things she said" все знают, бесполезно спортить, о мировом успехе тату свидетельствует множество фактов, на первых местах в МИРОВЫХ чартах еще ни одному российскому артисту побывать не удавалось :)", "На самом деле Серебро Известно в Китае. Я даже когда в Корее была слышала на улицах песню наших девчонок)так что верно говорит", "Про SEREBRO знают на данный момент только Россия, Италия и Япония. Эти три страны не весь мир", – рассуждали интернет-обыватели.