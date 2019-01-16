"Вот это да!": Галкин рассекретил интимный подарок жены

Максим Галкин обнародовал видео, на котором запечатлел свою дочь Лизу, принесшую ему подарок от Аллы Пугачевой. Когда девочка попросила что-то взамен, популярный телеведущий явно растерялся.

В силу большой занятости Максим Галкин не так много времени проводит со своими детьми, двойняшками Гарри и Лизой. Каждую минуту совместного времяпрепровождения шоумен старается зафиксировать на память, причем многие моменты публикует в своем аккаунте в Instagram.

Популярный телеведущий выложил свежий ролик, который назвал "Письмо счастья". Видео начинается с того, что в спальню к Максиму заходит Лиза и протягивает ему запечатанное письмо. "Папе от Лизы и мамы", – читает вслух Галкин. Затем он вскрывает послание и обнаруживает там нарисованный цветок. Максим громко восторгается: "Какой цветок!" Лиза сообщила, что его нарисовала Алла Пугачева, а она упаковала.

Впрочем, почти сразу Лиза отметила, что она "чуть-чуть листочки подделала". "Ну как? Тебе понравилось?" – спросила наследница у Максима Галкина. "Хорошо мама рисует, да? Спасибо, Лиза!" – поблагодарил дочь шоумен. "А ты мне что взамен дашь?" – вдруг поинтересовалась Лиза. "Что-то я не был готов к такому повороту событий", – признался Галкин, не ожидавший такого вопроса после получения столь интимного дара от жены. "А я готова была, – парировала дочь. – Ну ты подумай, подумай и... Подумай. Что?" Загнанный в угол Галкин ответил: "Я еще не подумал".

Видео позабавило подписчиков телеведущего. Большинство отметило чисто женское поведение Лизы. "Мне понравилось, как Лизочка все повернула. Слезы от смеха", "Как нужно правильно просить подарки", "Хитрюга какая", "Дашь на дашь... Лисичка", "Письмо небезвозмездного счастья", "Настоящая женщина. Все как полагается", "А ты мне что?! Истинная девушка. Ступор мужчины", – прокомментировали пользователи Сети.