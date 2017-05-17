Терешину настиг злой рок
"Меня пригласила подруга на открытие Каннского кинофестиваля! Красные дорожки каждый день, лучший отель, лучшие рестораны – все это мне подарила моя подруга на день рождения! Все шло красиво, я тоже уже представала, как подметаю подолом своего вечернего платья идеальную красную дорожку, как в ночи решила заглянуть в свой загран… В общем у меня закончился шенген неделю назад", – написала в Instagram певица.
Татьяна попыталась исправить положение, но ее словно настиг злой рок. "Всевозможные попытки сделать визу за сутки увенчались неудачей. Я все равно пропускала главное, на что меня позвали", – с грустью сообщила звезда. Поклонники попытались утешить Терешину, мол, с кем не бывает, но та, судя по всему, не падает духом и надеется на лучшее. "Зато у меня есть теперь переносимые билеты на Лазурку. Все равно я туда полечу, поэтому расстраиваюсь, но не расстраиваюсь", – заключила девушка.
Напомним,
что в начале 2000-х Татьяна Терешина выступала в составе группы Hi-Fi после ухода Оксаны
Олешко и приняла участие более чем в 500 концертах группы. Сольным творчеством
певица занялась в 2007 году, а ее песня "Обломки чувств", автором которой
является рэпер Noize MC, в миг стала хитом и
принесла девушке славу. Сейчас артистка воспитывает дочь Арис от
телеведущего Вячеслава Никитина и
пробует себя в качестве дизайнера одежды.
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