Терешину настиг злой рок

Щедрая подруга Татьяны Терешиной сделала ей подарок на день рождения и полностью оплатила поездку на Каннский фестиваль. Накануне отлета выяснилось, что у певицы просрочена виза, и присутствие звезды на красной ковровой дорожке отменяется.

"Меня пригласила подруга на открытие Каннского кинофестиваля! Красные дорожки каждый день, лучший отель, лучшие рестораны – все это мне подарила моя подруга на день рождения! Все шло красиво, я тоже уже представала, как подметаю подолом своего вечернего платья идеальную красную дорожку, как в ночи решила заглянуть в свой загран… В общем у меня закончился шенген неделю назад", – написала в Instagram певица.

Татьяна попыталась исправить положение, но ее словно настиг злой рок. "Всевозможные попытки сделать визу за сутки увенчались неудачей. Я все равно пропускала главное, на что меня позвали", – с грустью сообщила звезда. Поклонники попытались утешить Терешину, мол, с кем не бывает, но та, судя по всему, не падает духом и надеется на лучшее. "Зато у меня есть теперь переносимые билеты на Лазурку. Все равно я туда полечу, поэтому расстраиваюсь, но не расстраиваюсь", – заключила девушка.

Публикация от Tanya Tereshina (@tanya_tereshina) Май 17 2017 в 12:44 PDT

Напомним, что в начале 2000-х Татьяна Терешина выступала в составе группы Hi-Fi после ухода Оксаны Олешко и приняла участие более чем в 500 концертах группы. Сольным творчеством певица занялась в 2007 году, а ее песня "Обломки чувств", автором которой является рэпер Noize MC, в миг стала хитом и принесла девушке славу. Сейчас артистка воспитывает дочь Арис от телеведущего Вячеслава Никитина и пробует себя в качестве дизайнера одежды.

