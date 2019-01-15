Муцениеце оголилась после слухов об избиении
Артистка предстала в неожиданном образе роковой женщины, опубликовав откровенный снимок. На фотографии Агата Муцениеце позирует почти полностью голой, с бокалом красного вина, загораживая грудь книгой. Лицо девушки прикрывает вуаль.
Поклонники пришли в восторг от кадра и завалили любимицу комплиментами. Они отметили, что Муцениеце очень идет образ роковой женщины. "Очень эффектная и красивая!!!", "Шикарная", "Фото точно из голливудских фильмов. Очень красиво и стильно", "Потрясающая", - высказались пользователи соцсети. Кроме того, недавно Агата Муцениеце нарастила волосы и стала брюнеткой.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что перед Новым годом актер Павел Прилучный избил свою супругу. Однако Муцениеце почти сразу опровергла эти сообщения.
Как писали "Дни.ру", артистка была возмущена этой информацией и заявила, что у них с мужем в отношениях полная идиллия. Агата Муцениеце опубликовала пост, в котором опровергла слухи об избиении и обвинила СМИ в распространении ложной информации.
В свою очередь известный скандальный блогер Лена Миро не поверила словам артистки. Она считает, что Агата Муцениеце намеренно скрывает правду.
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