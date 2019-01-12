Муцениеце прервала молчание после слухов об избиении
В пятницу, 11 января, супруги устроили большой праздник в честь дня рождения старшего сына Тимофея. Мальчику исполнилось шесть лет. Родители организовали вечеринку, вдохновленную героями комиксов "Черепашки-ниндзя". К сожалению, Павел Прилучный смог приехать на торжество только к концу: в тот день у него были съемки в новом проекте.
Спустя несколько часов после праздника Агата Муцениеце опубликовала в Stories снимок, на котором супруг целует ее. "Ну успел! Ну! С днем рождения сына!", – написала актриса. Поклонники звезды обрадовались тому, что в их семье наконец-то наступил мир и покой: "Агата выложила в сторис фото с Пашей. Выдыхаем, товарищи, и не поддаемся на провокации прессы!".
Напомним, накануне Нового года сообщалось, что пиар-менеджер актрисы Мириам позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил жену и запер ее дома. Рассказывали, что пострадавшая отказалась от помощи врачей. Позднее Мириам отказалась от этого заявления.
Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Свадьба состоялась в 2011 году, причем актеры предпочли скрыть новость от прессы и расписались тайно в одном из московских ЗАГСов. Пара воспитывает сына Тимофея и дочку Мию.
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